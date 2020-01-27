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Туризм
2020-01-27T14:44+0300
https://ria.ru/20200127/1563920936.html
Опрос: россияне в поездках чаще всего страдали от обезьян и медуз
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РИА Новости

Опрос: россияне в поездках чаще всего страдали от обезьян и медуз

14:44 27.01.2020
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CC BY-SA 3.0 / Biusch / Физалия (Physalia physalis)
Физалия (Physalia physalis)
CC BY-SA 3.0 / Biusch /
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Специалисты туристического поисковика Aviasales провели специальное исследование по запросу РИА Новости среди своих пользователей в социальных сетях и выяснили, что чаще всего россияне попадали в опасные ситуации из-за обезьян и медуз.
"Опрос проводился среди 10 тысяч путешественников, большинство из которых теперь избегают обезьян. За такой ответ проголосовало 33 процента респондентов. Самыми опасными в этом отношении они назвали страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Камбоджа", — отметили в компании.
20 процентов опрошенных запомнили на всю жизнь, как выглядит на пляже предупреждающий флаг об опасных морских обитателях. Медузы нападали на россиян в Средиземном, Красном, Карибском и Черном морях.
"Еще 15 процентов пожаловались на укусы пчел. При этом эти насекомые попадались туристам в самых неожиданных местах — в замке в Чехии, на экскурсии в Бразилии или в пещере в Испании", — добавили аналитики.
Далее в рейтинге — прочие опасные насекомые, например, комары, блохи и муравьи. За них проголосовало 13 процентов респондентов. Если блохи и муравьи встречались чаще всего в гостиничных номерах, то комары — как в кафе, так и в зоопарках и национальных заповедниках.
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Опасный опыт со змеями имели 12 процентов туристов. Так, один мужчина рассказал, как на него однажды напала кобра во время представления на Шри-Ланке. Также туристов атаковали змеи во время рыбалки или прогулки в лесу.
Остальные семь процентов поделились своими историями об опасных ситуациях с прочими животными. Кто-то убегал от медведя на Дальнем Востоке, а кто-то спасался бегством от оленей во время похода на Урал. Другого туриста ударил хвостом варан, когда тот гулял по парку в Бангкоке. Одного путешественника дельфин боднул в грудь так, что пришлось вызывать скорую помощь.
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