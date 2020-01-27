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Португальский хакер признал себя информатором в деле душ Сантуш
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РИА Новости

Португальский хакер признал себя информатором в деле душ Сантуш

13:39 27.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш
Председатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Португальский хакер Руи Пинту, основатель сайта Football Leaks, взял на себя ответственность за раскрытие сотни тысяч файлов, показывающих, как дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, обвиняемая в отмывании денег, построила свою бизнес-империю, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на адвокатов.
Ранее сообщалось, что Нуну Рибейру да Кунья, возглавлявший частный банк EuroBic в Португалии, крупнейшим акционером которого является Изабель душ Сантуш, покончил с собой.
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Адвокаты Уильям Бурдон и Франсишку Тейшейра да Мота заявили, что их клиент Пинту стоит за так называемыми документами Luanda Leaks. Они сообщили, что Пинту передал жесткий диск, "содержащий все данные, связанные с недавними разоблачениями, касающимися состояния Изабель душ Сантуш, состояния ее семьи и всех действующих лиц, которые могут быть причастны", Платформе по защите информаторов в Африке (PPLAAF) в конце 2018 года. PPLAAF передала полученные данные Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Они были опубликованы некоторыми новостными службами на прошлой неделе.
Пинту уже обвиняется в Португалии в 93 преступлениях, в основном, связанных с предполагаемым незаконным доступом к данным, попытками вымогательства и нарушением неприкосновенности корреспонденции. Сейчас он ожидает суда в тюрьме Лиссабона. По словам его адвокатов, он действовал исключительно в общественных интересах.
Пока непонятно, отразится ли признание на текущем деле против Пинту. Его адвокаты защищают его как "информатора".
Изабель душ Сантуш является старшей дочерью бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, управлявшего страной на протяжении почти 40 лет. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ, по рождению женщина имеет российское гражданство. По данным прессы, мать Изабель – бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова.
Forbes оценивает состояние Изабель душ Сантуш в 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых жителей Африки и самой обеспеченной женщиной континента. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что женщину подозревают в сомнительных сделках, которые стоили казне Анголы более миллиарда долларов, в связи с чем ее активы оказались заморожены по решению суда.
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Изабель душ СантушПортугалияАнголаВ мире
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