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СМИ: на борту разбившегося самолета под Кабулом находились 83 человека
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РИА Новости

СМИ: на борту разбившегося самолета под Кабулом находились 83 человека

13:37 27.01.2020 (обновлено: 13:38 27.01.2020)
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© AP Photo / Musadeq SadeqСамолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
© AP Photo / Musadeq Sadeq
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На борту самолета, потерпевшего крушение в Афганистане, находились 83 человека, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех Як.
По данным телеканала, крушение потерпел пассажирский самолет. Сообщается, что, предположительно, он направлялся из Герата в Кабул.
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