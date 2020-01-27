СМИ: на борту разбившегося самолета под Кабулом находились 83 человека

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На борту самолета, потерпевшего крушение в Афганистане, находились 83 человека, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех Як.
По данным телеканала, крушение потерпел пассажирский самолет. Сообщается, что, предположительно, он направлялся из Герата в Кабул.