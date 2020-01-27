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Финляндия намерена стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году
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РИА Новости

Финляндия намерена стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году

13:36 27.01.2020
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
ТРОМСЁ (Норвегия), 27 янв – РИА Новости. Финляндия поставила перед собой задачу стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году, сообщил финский министр по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё.
"Наша цель – стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году, это возможно сделать вместе с людьми и промышленностью, мы уверены, что сумеем достичь этого и выполнить обещание. Для нас важны вопросы изменения климата, устойчивого развития, сохранения арены международного сотрудничества", - сказал министр.
Выступая на международной конференции, министр подчеркнул увеличение роли Арктики на мировой арене, и в основе сотрудничества на этой территории находятся Арктический совет и страны Арктики.
"Финляндия может много предложить с точки зрения ноу-хау технологий, Лапландия (провинция Финляндии) хочет стать углеродно-нейтральной к 2030, мы хотим быть примером для других стран и территорий по вложениям в низкоуглеродную экономику", - сказал министр.
Он добавил, что, по его мнению, изменение климата означает и рост количества возможностей для бизнеса, однако необходимо серьезное природоохранное законодательство, чтобы компании выполняли свои обязательства в сфере корпоративной ответственности.
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"85% финских предприятий считают, что изменение климата скажется на их работе и сейчас, и в будущем", - отметил Скиннари.
В конце января норвежский заполярный город Тромсё становится столицей так называемого циркумполярного мира - там проходит крупнейшая международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers). На этой площадке встречаются ведущие эксперты - политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона, изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды, сохранение общих ресурсов.
Девиз конференции этого года - "Сила знаний": участники форума будут говорить о важности научных знаний для развития и использования Арктики, о взаимодействии ученых, изучающих вопросы, связанные с использованием биоресурсов, потеплением климата, жизнью коренного населения в арктических широтах. На конференцию приехали около 3 тысяч человек из 35 стран мира.
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АрктикаАрктический советФинляндияНорвегияТромсеВ мире
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