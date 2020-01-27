Финляндия намерена стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году

ТРОМСЁ (Норвегия), 27 янв – РИА Новости. Финляндия поставила перед собой задачу стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году, сообщил финский министр по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё

"Наша цель – стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году, это возможно сделать вместе с людьми и промышленностью, мы уверены, что сумеем достичь этого и выполнить обещание. Для нас важны вопросы изменения климата, устойчивого развития, сохранения арены международного сотрудничества", - сказал министр.

Выступая на международной конференции, министр подчеркнул увеличение роли Арктики на мировой арене, и в основе сотрудничества на этой территории находятся Арктический совет и страны Арктики.

"Финляндия может много предложить с точки зрения ноу-хау технологий, Лапландия (провинция Финляндии) хочет стать углеродно-нейтральной к 2030, мы хотим быть примером для других стран и территорий по вложениям в низкоуглеродную экономику", - сказал министр.

Он добавил, что, по его мнению, изменение климата означает и рост количества возможностей для бизнеса, однако необходимо серьезное природоохранное законодательство, чтобы компании выполняли свои обязательства в сфере корпоративной ответственности.

"85% финских предприятий считают, что изменение климата скажется на их работе и сейчас, и в будущем", - отметил Скиннари.

В конце января норвежский заполярный город Тромсё становится столицей так называемого циркумполярного мира - там проходит крупнейшая международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers). На этой площадке встречаются ведущие эксперты - политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона, изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды, сохранение общих ресурсов.