ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ФСБ России приостановила предварительное следствие по делу украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в 2018 году и позже обмененных, сообщил в понедельник координатор защиты по этому делу Николай Полозов.
"Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков. Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", - написал он на своей странице в Facebook.
В ноябре прошлого года ФСБ приостановила знакомство защиты украинских моряков с материалами уголовного дела и вернулась на стадию следствия из-за передачи Киеву задержанных кораблей.
До этого Россия передала Украине три военные корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы год назад. При этом командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили": с них якобы снято оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы.
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Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение. Полозов в свою очередь сообщил РИА Новости, что технику и оружие с кораблей сняли потому, что это оборудование признано вещественными доказательствами по уголовному делу.
Между тем депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал утверждения Киева "ахинеей", а ФСБ отметила, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям российских властей. В конце концов корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны и арестованы, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
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