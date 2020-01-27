ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ФСБ России приостановила предварительное следствие по делу украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в 2018 году и позже обмененных, сообщил в понедельник координатор защиты по этому делу Николай Полозов.

"Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков. Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", - написал он на своей странице в Facebook

В ноябре прошлого года ФСБ приостановила знакомство защиты украинских моряков с материалами уголовного дела и вернулась на стадию следствия из-за передачи Киеву задержанных кораблей.

До этого Россия передала Украине три военные корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы год назад. При этом командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили": с них якобы снято оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение. Полозов в свою очередь сообщил РИА Новости, что технику и оружие с кораблей сняли потому, что это оборудование признано вещественными доказательствами по уголовному делу.

Между тем депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал утверждения Киева "ахинеей", а ФСБ отметила, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".