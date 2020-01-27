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Культура
2020-01-27T13:33+0300
https://ria.ru/20200127/1563920429.html
В Москве в 2021 году планируют провести выставку Пикассо
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РИА Новости

В Москве в 2021 году планируют провести выставку Пикассо

13:33 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительницы у картины Пабло Пикассо "Три женщины"
Посетительницы у картины Пабло Пикассо Три женщины
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Посетительницы у картины Пабло Пикассо "Три женщины". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выставку работ испанского художника Пабло Пикассо планируется провести в Москве в 2021 году, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен" и директор музея Фаберже Владимир Воронченко.
Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 28 января по 25 марта. В экспозиции будет представлено более 180 произведений мастера: живопись, рисунки, акварели и гравюры. Впервые в Россию приедет картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941).
"Пикассо делаем через год", - сказал Воронченко.
По словам главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, выставки такого масштаба проходят в Москве с определенной периодичностью.
"Мне очень приятно, что мы делаем это не как разовый проект, но имеем целую программу на перспективу мировых выставок и встреч. Уровень работы чувствуется. Я уже знаю, что ваши сотрудники находятся на подготовке следующего проекта, в успехе которого я не сомневаюсь", - сказал он.
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Кибовский подчеркнул, что для Москвы очень важно закрепить статус города, который может проводить события мирового уровне не только в спорте, как это было с чемпионатом мира по футболу, но и в искусстве.
"Для нас это важный индикатор, потому что надо понимать - мы находимся в непростой ситуации с нашими европейскими партнерами. Очень много происходит деклараций в политической плоскости, далеко не всегда адекватно оценивающих ситуацию в нашей стране. Это уже второй большой наш проект, который имеет интересный резонанс по всему миру. Вы понимаете, что ни один солидный фонд, галерея, музей, не дадут шедевры мирового уровня на выставку в город, где есть какие-то тревоги, связанные с добросовестностью, надежностью, стабильностью", - пояснил он.
Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" организована культурно-историческим фондом "Связь времен" и музеем Фаберже в Санкт-Петербурге в партнерстве с департаментом культуры города Москвы.
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КультураМанежПабло ПикассоМосква
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