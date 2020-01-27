Михаил Ефремов сыграет лидера вампиров из Смоленска в новом сериале

"Для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми несмотря ни на что. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас", — цитирует Маслова пресс-служба.