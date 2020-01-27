Михаил Ефремов сыграет лидера вампиров из Смоленска в новом сериале

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов сыграет лидера смоленских вампиров в комедийном сериале Антона Маслова "Вампиры средней полосы", съемки которого стартовали в Москве, сообщила пресс-служба видеосервиса Start.
В Смоленске обычную жизнь ведут вампиры (они не убивают людей, но кровь пьют), которых возглавляет дед Слава (Ефремов), а за соблюдением законов следит Ирина Витальевна (Татьяна Догилева). Благодаря им о существовании монстров многие годы никто даже не догадывался. Но однажды недалеко от города находят тела молодых людей со странными укусами. Мирная жизнь кровопийц оказывается под угрозой.
"В России всегда были не вампиры, а вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие, как в западных фильмах, тут появятся в первый раз. Это смешно", — рассказал Ефремов.
По словам режиссера Антона Маслова, вампиры в российской истории будут положительными, так как "мы иначе живем, любим и ненавидим".
"Для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми несмотря ни на что. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас", — цитирует Маслова пресс-служба.
В сериале приняли участие: Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Александр Устюгов и другие.
Пилотный эпизод сериала в 2018 году участвовал в конкурсной программе фестиваля "Пилот". Проект получил положительные отзывы критиков, которые назвали его одним из самых ожидаемых российских сериалов.
Дата выхода сериала пока неизвестна.
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