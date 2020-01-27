Омбудсмены следят за ситуацией с ребенком, которого ставили на гречку

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова и детский омбудсмен Омской области контролируют ситуацию в семье мальчика, которого заставляли стоять на коленях на гречке, сообщается на сайте федерального уполномоченного.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении матери мальчика и ее 35-летнего сожителя, который якобы в воспитательных целях за малейшие провинности ставил своего пасынка коленями на гречневую крупу. Мужчина находится под стражей, мама мальчика – под подпиской о невыезде. Специалисты городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи проводят психолого-педагогическую экспертизу, по результатам которой, а также с учётом рассмотрения материалов уголовного дела, судом будет приниматься решение о возможности оставления ребёнка в семье.

"Ситуация в этой семье находится на контроле Анны Кузнецовой и регионального детского омбудсмена. В настоящее время мальчик проживает с мамой. В соответствии с планом индивидуально-профилактической работы на 2019-2020 учебный год образовательной организацией с ним и его матерью проводятся профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Кузнецова направляла обращение в прокуратуру Омской области с просьбой провести проверку региональных органов опеки и попечительства, соцслужб, уполномоченных ведомств и организаций.

"Областной прокуратурой выявлены нарушения в работе практически всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних региона", - подчеркивается в сообщении.

В частности, было выявлено, что в школе не обращали внимания на телесные повреждения, психологическое состояние и истощенность ребенка, санитарно-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРЦН) не организовал профилактическую работу. Также были выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства в действиях следователя и ряд других нарушений, в том числе в комиссии по делам несовершеннолетних.

"Прокурором Октябрьского административного округа г. Омска внесены представления директору школы и СРЦН "Гармония", председателю городской КДНиЗП, руководству Омского МСО СУ СК России и регионального управления МВД, указано на бездействие органа опеки и попечительства г. Омска по защите прав несовершеннолетнего", - добавляется на сайте уполномоченного.

Отмечается, что с 27 по 31 января в Омской области представители федерального детского омбудсмена проведут плановую проверку образовательных организаций. Кроме этого, по поручению Кузнецовой будет проверена работа региональных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

"По результатам проверки органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области будут выработаны предложения по совершенствованию всей системы профилактической работы во избежание повторения подобных ситуаций и иных нарушений прав детей", - приводятся на сайте слова Кузнецовой.