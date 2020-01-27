Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-27T13:27+0300
https://ria.ru/20200127/1563920035.html
Сирийские СМИ сообщили, что боевики готовят постановочные химатаки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156388/67/1563886760_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_97f0171ed0e0b247fb63434faeea26d7.jpg
РИА Новости

Сирийские СМИ сообщили, что боевики готовят постановочные химатаки

13:27 27.01.2020
342
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
КАИР, 27 янв - РИА Новости. Незаконные вооруженные группировки готовят постановочные атаки с использованием химического оружия в провинциях Алеппо и Идлиб на севере Сирии, сообщает в понедельник телеканал Ikhbariya со ссылкой на военный источник.
"Вооруженные группировки при поддержке Турции готовят постановочную химическую атаку на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб с целью обвинить в атаке сирийскую армию и вынудить ее прекратить операцию в этом районе", - говорится в сообщении.
Источник также отметил, что подобные инсценировки стали уже "привычной и неэффективной" тактикой боевиков, прибегающих к подобным мерам в попытках остановить продвижение сирийской армии на том или ином направлении.
Ранее глава Сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем заявил РИА Новости, что террористические группировки, засевшие в провинции Идлиб и на западе провинции Алеппо, могут использовать химическое оружие для провокаций в случае возобновления военной операции сирийской армии в данной части страны. По словам правозащитника, осведомленные источники передали данные о наличии у террористов химического оружия в нескольких местах.
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
21 января, 01:49Война в Сирии
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
С 19 декабря сирийская армия проводит военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. По данным сирийских СМИ, к утру понедельника армия освободила населенные пункты к северу и западу от ключевого города Маарет-Нууман и пересекла трассу M5 к северу от него. Таким образом, армия вплотную подошла к городу, окружив его с востока, запада и юга.
Освобождение удерживаемого боевиками с 2012 года Маарет-Нуумана и деблокирование участка международной трассы M5 называется экспертами одной из важнейших целей военной операции армии САР.
Одновременно с продвижением армии на данном фронте военные САР в воскресенье начали операцию в районе города Алеппо, атаковав засевших в районе Рашидин-4 боевиков, регулярно обстреливавших кварталы города. По данным газеты al-Watan, в ходе боев ликвидировано значительное число боевиков.
Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) 12 января сообщил об имеющихся данных по подготовке террористами инсценировок с применением химического оружия на юге идлибской зоны дескалации. Действия планируется снимать на видео для распространения в интернете, а также для публикаций в ближневосточных и западных СМИ с обвинениями сирийских правительственных сил в использовании химического оружия.
Пригород Дамаска Дума
24 ноября 2019, 18:45Война в Сирии
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
111171
Обсудить 0
Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в провинции Алеппо
Сирийская армия прорвала линии обороны террористов на западе Алеппо
Аэросъемка рынка в Маарет-ан-Нууман в Сирии
Сирийская армия окружила Маарет-Нууман, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин
Лидерам "пятерки" СБ ООН направили послания об идее Путина о встрече
Пассажирский самолет в небе
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии, сообщил источник
Сергей Рябков
Рябков: США пока не ответили на предложение Путина о саммите СБ ООН
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия зафиксировала 91 нарушение перемирия в Сирии за сутки
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Магазин со свежей рыбой в Латакии, Сирия
В Сирии магазины объявили патриотическую акцию
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Военнослужащий во время учений
Российская армия приняла на снабжение новую командно-штабную машину
Хельсинки
Финляндия намерена стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Председатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш
Португальский хакер признал себя информатором в деле душ Сантуш
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
Лента новостейМолния