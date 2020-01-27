Сирийские СМИ сообщили, что боевики готовят постановочные химатаки

Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии

КАИР, 27 янв - РИА Новости. Незаконные вооруженные группировки готовят постановочные атаки с использованием химического оружия в провинциях Незаконные вооруженные группировки готовят постановочные атаки с использованием химического оружия в провинциях Алеппо Идлиб на севере Сирии , сообщает в понедельник телеканал Ikhbariya со ссылкой на военный источник.

"Вооруженные группировки при поддержке Турции готовят постановочную химическую атаку на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб с целью обвинить в атаке сирийскую армию и вынудить ее прекратить операцию в этом районе", - говорится в сообщении.

Источник также отметил, что подобные инсценировки стали уже "привычной и неэффективной" тактикой боевиков, прибегающих к подобным мерам в попытках остановить продвижение сирийской армии на том или ином направлении.

Ранее глава Сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем заявил РИА Новости, что террористические группировки, засевшие в провинции Идлиб и на западе провинции Алеппо, могут использовать химическое оружие для провокаций в случае возобновления военной операции сирийской армии в данной части страны. По словам правозащитника, осведомленные источники передали данные о наличии у террористов химического оружия в нескольких местах.

С 19 декабря сирийская армия проводит военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. По данным сирийских СМИ, к утру понедельника армия освободила населенные пункты к северу и западу от ключевого города Маарет-Нууман и пересекла трассу M5 к северу от него. Таким образом, армия вплотную подошла к городу, окружив его с востока, запада и юга.

Освобождение удерживаемого боевиками с 2012 года Маарет-Нуумана и деблокирование участка международной трассы M5 называется экспертами одной из важнейших целей военной операции армии САР.

Одновременно с продвижением армии на данном фронте военные САР в воскресенье начали операцию в районе города Алеппо, атаковав засевших в районе Рашидин-4 боевиков, регулярно обстреливавших кварталы города. По данным газеты al-Watan, в ходе боев ликвидировано значительное число боевиков.