Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии, сообщил источник

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Самолет, потерпевший Самолет, потерпевший крушение в Афганистане , принадлежал афганской армии, заявил РИА Новости источник.

Ранее сообщалось, что самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех Як. Ранее также сообщалось, что район авиакатастрофы находится под контролем радикального движения "Талибан". По данным телеканала Ariana News, разбившийся самолет - пассажирский. Предположительно, он направлялся из Герата в Кабул.

"Самолет Афганской национальной армии разбился в округе Дех Як в (провинции - ред.) Газни в полдень. Нет информации о жертвах", - сообщил источник.

Официальные лица в аэропорту Герата заявили телеканалу Ariana News, что самолет принадлежал Ariana Afghan Airlines, и что на его борту находились 110 человек, он следовал из Герата в столицу Индии Дели.