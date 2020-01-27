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Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии, сообщил источник
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РИА Новости

Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии, сообщил источник

13:24 27.01.2020 (обновлено: 13:36 27.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, принадлежал афганской армии, заявил РИА Новости источник.
Ранее сообщалось, что самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех Як. Ранее также сообщалось, что район авиакатастрофы находится под контролем радикального движения "Талибан". По данным телеканала Ariana News, разбившийся самолет - пассажирский. Предположительно, он направлялся из Герата в Кабул.
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
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"Самолет Афганской национальной армии разбился в округе Дех Як в (провинции - ред.) Газни в полдень. Нет информации о жертвах", - сообщил источник.
Официальные лица в аэропорту Герата заявили телеканалу Ariana News, что самолет принадлежал Ariana Afghan Airlines, и что на его борту находились 110 человек, он следовал из Герата в столицу Индии Дели.
В свою очередь, как сообщает агентство Пажвак, исполнительный директор авиакомпании Мирвайс Мирзаквал опроверг информацию, что разбился самолет Ariana Afghan Airlines.
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