Посольство выясняет наличие россиян в упавшем в Афганистане самолете

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Афганистане пока не располагает информацией о российских гражданах на борту разбившегося на востоке страны самолета Ariana Afghan Airlines, выясняет данную информацию, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Мы пока не располагаем информацией, были ли россияне на борту этого самолета, выясняем ситуацию", - сказали в российском посольстве.
Ранее сообщалось, что самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. На борту самолета находились 83 человека, сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на источник.
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