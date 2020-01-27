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Посольство выясняет наличие россиян в упавшем в Афганистане самолете
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РИА Новости

Посольство выясняет наличие россиян в упавшем в Афганистане самолете

13:22 27.01.2020
19309
© AP Photo / Musadeq SadeqСамолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
© AP Photo / Musadeq Sadeq
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Афганистане пока не располагает информацией о российских гражданах на борту разбившегося на востоке страны самолета Ariana Afghan Airlines, выясняет данную информацию, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Мы пока не располагаем информацией, были ли россияне на борту этого самолета, выясняем ситуацию", - сказали в российском посольстве.
Ранее сообщалось, что самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. На борту самолета находились 83 человека, сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на источник.
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
Вчера, 12:55
В Афганистане разбился самолет
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Крушение самолета в АфганистанеРоссия
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