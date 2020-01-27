Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли

Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево

ХИМКИ, 27 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что отца, который оставил детей в Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что отца, который оставил детей в аэропорту Шереметьево , нашли, а также связались с их матерью.

"Предварительная информация, что она желает забрать детей. Но мы знаем и другую информацию, что она была привлечена по некоторым административным статьям за неисполнение родительских обязанностей", — сказала Кузнецова на пресс-конференции.

По ее словам, тот факт, что отец оставил детей, — это серьезное нарушение.

"В ближайшее время будет информация по поводу того, как воспитывались дети. К сожалению, сейчас полной информации органы опеки предоставить так и не смогли", — добавила Кузнецова.

Накануне прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. Его начала искать полиция. Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Следователи СК начали проверку.