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Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
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РИА Новости

Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли

13:19 27.01.2020 (обновлено: 20:24 27.01.2020)
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© Фото : страница "Институт Уполномоченных по правам ребенка" в FacebookДетский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
© Фото : страница "Институт Уполномоченных по правам ребенка" в Facebook
ХИМКИ, 27 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что отца, который оставил детей в аэропорту Шереметьево, нашли, а также связались с их матерью.
"Предварительная информация, что она желает забрать детей. Но мы знаем и другую информацию, что она была привлечена по некоторым административным статьям за неисполнение родительских обязанностей", — сказала Кузнецова на пресс-конференции.
По ее словам, тот факт, что отец оставил детей, — это серьезное нарушение.
"В ближайшее время будет информация по поводу того, как воспитывались дети. К сожалению, сейчас полной информации органы опеки предоставить так и не смогли", — добавила Кузнецова.
Накануне прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. Его начала искать полиция. Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Следователи СК начали проверку.
Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре. Мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Власти Хабаровского края решают вопрос с перевозкой детей в Хабаровск.
В аэропорту Шереметьево
Вчера, 13:11
Омбудсмен: мать готова забрать детей, брошенных отцом в Шереметьево
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиАнна КузнецоваСледственный комитет РФХабаровскШереметьево (аэропорт)РоссияХимкиПроисшествия
Популярные комментарии
Да уж... По мнению властей, надо продолжать далее через материнский капитал повышать рождаемость... Проблемы то глубже
27 января, 13:49
Gloomy Humorist
35202131
Мужчина мог официально отдать в соцслужбы на время работы детей в Москве? Вряд ли... Их отправили бы "домой"... А отец не мог туда наездиться с работы... Вот он и предпринял "авантюрный" шаг отчаяния.
27 января, 13:45
Александра
26103016
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