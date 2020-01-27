Рябков: США пока не ответили на предложение Путина о саммите СБ ООН

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вашингтон пока не ответил на предложение Москвы о проведении саммита лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока нет", - сказал он журналистам.
"Мы исходим из того, что на послание руководителя (президента России Владимира Путина - ред.) реакция последует. Когда и как - это вопрос к американской стороне", - добавил Рябков.
Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".