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Рябков: США пока не ответили на предложение Путина о саммите СБ ООН
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РИА Новости

Рябков: США пока не ответили на предложение Путина о саммите СБ ООН

13:18 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вашингтон пока не ответил на предложение Москвы о проведении саммита лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока нет", - сказал он журналистам.
"Мы исходим из того, что на послание руководителя (президента России Владимира Путина - ред.) реакция последует. Когда и как - это вопрос к американской стороне", - добавил Рябков.
Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
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Вчера, 13:15
Лидерам "пятерки" СБ ООН направили послания об идее Путина о встрече
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МИД РФСовет Безопасности ООНСергей РябковВладимир ПутинООНСШАВ мире
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