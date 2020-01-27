Лидерам "пятерки" СБ ООН направили послания об идее Путина о встрече

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Послания с детализацией идеи президента РФ Послания с детализацией идеи президента РФ Владимира Путина о саммите лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН направлены адресатам в минувшую пятницу, 24 января, дедлайна по реализации этого саммита нет, как и конкретного места его проведения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".

"Они были отправлены в пятницу, все послания, до конца дня. Можно предположить, что с учетом выходных именно сегодня они будут доводиться нашими посольствами до соответствующих глав и правительств через министерства иностранных дел, как это предусмотрено действующей дипломатической практикой. Поэтому будем ждать", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, когда можно будет ждать ответов, Песков указал, что дедлайнов нет. "Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может, но, как представляется, важность поднятой темы, наверное, должна разделяться всеми, поэтому мы ожидаем, что ответы последуют", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков также указал, что речь не идет о проведении саммита в Москве. "Ни в коем случае. Президент сказал, ему не важно, где, ему не важно, когда. Ему важно, что. Именно поэтому он сначала предложил принять идею, что именно страны "пятерки" должны встретиться. Он сказал, что это можно сделать в любое время, в любом городе", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.