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Лидерам "пятерки" СБ ООН направили послания об идее Путина о встрече
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РИА Новости

Лидерам "пятерки" СБ ООН направили послания об идее Путина о встрече

13:15 27.01.2020 (обновлено: 13:18 27.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Послания с детализацией идеи президента РФ Владимира Путина о саммите лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН направлены адресатам в минувшую пятницу, 24 января, дедлайна по реализации этого саммита нет, как и конкретного места его проведения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Российский президент, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
24 января, 08:59
Китай поддержал предложение Путина о саммите постоянных членов СБ ООН
"Они были отправлены в пятницу, все послания, до конца дня. Можно предположить, что с учетом выходных именно сегодня они будут доводиться нашими посольствами до соответствующих глав и правительств через министерства иностранных дел, как это предусмотрено действующей дипломатической практикой. Поэтому будем ждать", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, когда можно будет ждать ответов, Песков указал, что дедлайнов нет. "Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может, но, как представляется, важность поднятой темы, наверное, должна разделяться всеми, поэтому мы ожидаем, что ответы последуют", - добавил пресс-секретарь президента.
Песков также указал, что речь не идет о проведении саммита в Москве. "Ни в коем случае. Президент сказал, ему не важно, где, ему не важно, когда. Ему важно, что. Именно поэтому он сначала предложил принять идею, что именно страны "пятерки" должны встретиться. Он сказал, что это можно сделать в любое время, в любом городе", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Он также отметил, что в мае проведение такого саммита не рассматривается. "Май, наверное, это рано. Потом все-таки это годовщина победы в Великой Отечественной войне. Там существуют разные другие возможные пункты международного календаря в этом году, помимо 75-летия Победы. Мы вместе со всем миром отмечаем еще 75 лет ООН, есть другие пункты международного календаря. Но это уже, скорее, относится к технике. Сначала важен принципиальный консенсус и понимание всеми актуальности поднятой президентом проблемы", - сказал Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон
23 января, 17:25
Макрон поддержал идею Путина о встрече пяти постоянных членов СБ ООН
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Совет Безопасности ООНДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
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