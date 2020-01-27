Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T13:14+0300
https://ria.ru/20200127/1563919365.html
Московскую консерваторию эвакуировали после сообщений о минировании
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40730/04/407300465_0:171:3033:1877_1036x0_80_0_0_be520724caf146755e2900b830cda979.jpg
РИА Новости

Московскую консерваторию эвакуировали после сообщений о минировании

13:14 27.01.2020
173
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБольшой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Порядка 400 человек эвакуировали в понедельник из Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из консерватории на Большой Никитской после угрозы взрыва выведено около 400 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время специалисты оперативных служб проводят проверку всех помещений.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 11:23
В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
Сотрудник полиции
Вчера, 11:16
В Москве эвакуировали семь судов из-за сообщений о минировании
020011
Обсудить 0
РоскомнадзорМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоГенеральная прокуратура РФФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В Москве спасли тонущего человека
Президент РФ Владимир Путин
Лидерам "пятерки" СБ ООН направили послания об идее Путина о встрече
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
Вид на Верону
МИД предупредил россиян о забастовке в аэропорту Вероны
Житель блокадного Ленинграда пробует хлеб, изготовленный на хлебозаводе Ржевка-хлеб по рецепту 1941 года
В Госдуму внесли законопроект о социальной поддержке для блокадников
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
Социальное такси
Проект "Социальное такси" для ветеранов в моногородах продлили на год
Дмитрий Песков
Песков заявил, что позиция Москвы по Украине не изменилась
Сергей Рябков
Рябков: США пока не ответили на предложение Путина о саммите СБ ООН
Президент РФ Владимир Путин
Путин в понедельник встретится с главой АСИ
Сотрудник полиции
В Москве эвакуировали семь судов из-за сообщений о минировании
Вывеска магазина разливных напитков на жилом доме
Эксперт рассказал о минусах идеи ограничения продаж пива в Подмосковье
Указатель на стойку возврата НДС в аэропорту Хитроу
В Великобритании заявили о возможных случаях заражения коронавирусом
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Турчак опроверг факт наличия у него двойного гражданства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
Лента новостейМолния