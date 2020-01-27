Московскую консерваторию эвакуировали после сообщений о минировании

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Порядка 400 человек эвакуировали в понедельник из Порядка 400 человек эвакуировали в понедельник из Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Из консерватории на Большой Никитской после угрозы взрыва выведено около 400 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время специалисты оперативных служб проводят проверку всех помещений.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.