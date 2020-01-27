Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края

Отвечая на вопрос журналистов, с чем связана задержка в назначении временно исполняющего обязанности главы региона, Песков сказал: "С подбором кандидатуры, в том числе".

"Как только глава государства будет готов исполняющего обязанности представить, эту кандидатуру, согласовать ее с самим кандидатом, тогда уже мы об этом сделаем соответствующее объявление", - добавил пресс-секретарь президента.