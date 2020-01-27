Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подбор кандидатуры исполняющего обязанности губернатора Пермского края продолжается, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Максима Решетникова и назначил его министром экономического развития. В избиркоме края сообщали, что досрочные выборы руководителя региона по закону должны состояться в Единый день голосования, который пройдет 13 сентября.
Отвечая на вопрос журналистов, с чем связана задержка в назначении временно исполняющего обязанности главы региона, Песков сказал: "С подбором кандидатуры, в том числе".
"Как только глава государства будет готов исполняющего обязанности представить, эту кандидатуру, согласовать ее с самим кандидатом, тогда уже мы об этом сделаем соответствующее объявление", - добавил пресс-секретарь президента.
21 января, 21:14Биография Максима Решетникова