Омбудсмен: мать готова забрать детей, брошенных отцом в Шереметьево

ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Мать мальчиков, которых отец оставил в аэропорту "Шереметьево", готова забрать их, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре. Мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Она не знала, что он увез детей. По факту оставления в опасности малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево" возбуждено уголовное дело.
"Мы поговорили с матерью мальчиков. У нее сейчас новая семья, она ждет ребенка, но они с мужем готовы забрать детей", - сказала Трегубенко.
Она отметила, что поддерживает связь с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой, все необходимые вопросы обсуждаются. Решаются вопросы с перевозкой мальчиков в Хабаровск.
Вчера, 12:28Сказано в эфиреДетская судьба. Как поступят с мальчиками, брошенными в "Шереметьево"?Следователи возбудили дело после инцидента с детьми в "Шереметьево". В эфире радио Sputnik уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала, что сейчас решается вопрос с перевозкой детей в Хабаровск.