Омбудсмен: мать готова забрать детей, брошенных отцом в Шереметьево

Детская судьба. Как поступят с мальчиками, брошенными в "Шереметьево"? Следователи возбудили дело после инцидента с детьми в "Шереметьево". В эфире радио Sputnik уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала, что сейчас решается вопрос с перевозкой детей в Хабаровск.