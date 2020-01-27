Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Польша не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Представитель Кремля уточнил, что Россию будет представлять посол. Сейчас дипмиссию в Варшаве возглавляет Сергей Андреев.
Советские войска освободили концлагерь 27 января 1945 года. ООН установила эту дату Международным днем памяти жертв холокоста.
Для участия в торжествах в Освенцим прибыли около 200 бывших узников концлагеря, делегации более 50 стран.
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. За годы войны в нем погибли около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона — евреи.
Попытки переписать историю
В середине декабря Владимир Путин заявил, что Польша была в числе стран, вступивших в сговор с нацистской Германией, и у России есть документы, подтверждающие такие переговоры.
Глава государства, в частности, рассказал, как польский посол в Третьем рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за планы выслать евреев в Африку. Путин назвал его "антисемитской свиньей".
В Варшаве не стали признавать этот факт, а российского посла вызвали в МИД страны. Слова Путина вызвали возмущение у польских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.