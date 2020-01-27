Проект "Социальное такси" для ветеранов в моногородах продлили на год

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Проект "Социальное такси" для бесплатного проезда ветеранов Великой Отечественной войны, запущенный в 2019 году, продлили на 2020 год, сообщает пресс-служба Проект "Социальное такси" для бесплатного проезда ветеранов Великой Отечественной войны, запущенный в 2019 году, продлили на 2020 год, сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов

"Социальное такси" предоставляет возможность бесплатных поездок ветеранам ВОВ, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. Заказать "социальное такси" можно в своем городе, подав предварительную заявку в учреждение соцобслуживания. Проект был запущен в прошлом году ко Дню Победы совместно с ВЭБ.РФ и "Яндекс".

"В 2020 году реализация проекта продолжится и будет тиражироваться в другие моногорода", - говорится в сообщении.