Проект "Социальное такси" для ветеранов в моногородах продлили на год

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Проект "Социальное такси" для бесплатного проезда ветеранов Великой Отечественной войны, запущенный в 2019 году, продлили на 2020 год, сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов.
"Социальное такси" предоставляет возможность бесплатных поездок ветеранам ВОВ, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. Заказать "социальное такси" можно в своем городе, подав предварительную заявку в учреждение соцобслуживания. Проект был запущен в прошлом году ко Дню Победы совместно с ВЭБ.РФ и "Яндекс".
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"В 2020 году реализация проекта продолжится и будет тиражироваться в другие моногорода", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе фонда, в прошлом году услугами бесплатного такси воспользовались более 860 раз. Самыми активными городами стали Боровичи, Выкса, Невинномысск, Заволжье, Алексин и Заполярный.
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