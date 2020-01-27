В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос о том, может ли Козак возглавить украинское направление, Песков сказал, что в администрации президента все занимаются тем, на что уполномочил их глава государства.
"Поэтому как президент решит, так и будет", — добавил он.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что украинским направлением в Кремле сейчас занимаются де-юре Владислав Сурков и по мере необходимости Юрий Ушаков.
Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы. Однако Песков заявил, что такого указа пока нет.
На вопрос о том, ходит ли Сурков на работу, Песков ответил, что точно сказать не может.