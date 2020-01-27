В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака

Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве

На вопрос о том, может ли Козак возглавить украинское направление, Песков сказал, что в администрации президента все занимаются тем, на что уполномочил их глава государства.

"Поэтому как президент решит, так и будет", — добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что украинским направлением в Кремле сейчас занимаются де-юре Владислав Сурков и по мере необходимости Юрий Ушаков.

Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы. Однако Песков заявил, что такого указа пока нет.