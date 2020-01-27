Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T13:43+0300
https://ria.ru/20200127/1563918862.html
В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака
https://cdn24.img.ria.ru/images/156362/04/1563620474_0:130:3072:1858_1036x0_80_0_0_805745fa8b7c96d6f0a98a13bf9ff52a.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака

13:09 27.01.2020 (обновлено: 13:43 27.01.2020)
3997
© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос о том, может ли Козак возглавить украинское направление, Песков сказал, что в администрации президента все занимаются тем, на что уполномочил их глава государства.
"Поэтому как президент решит, так и будет", — добавил он.
Дмитрий Песков
Вчера, 13:07
Песков заявил, что позиция Москвы по Украине не изменилась
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что украинским направлением в Кремле сейчас занимаются де-юре Владислав Сурков и по мере необходимости Юрий Ушаков.
Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы. Однако Песков заявил, что такого указа пока нет.
На вопрос о том, ходит ли Сурков на работу, Песков ответил, что точно сказать не может.
121030964
Обсудить 1
Владимир МединскийДмитрий ПесковДмитрий Козак
Популярные комментарии
воплощение глупости, лжи некомпетентности у нас будет координировать историческую и гуманитарную сферы. рука/лицо.
27 января, 13:46
F1_
800003
Рекомендуем
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Президент России Владимир Путин
В Демократической партии США найден исполнитель воли Путина
Парк Зарядье в Москве
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Жители Украины проводят протестную акцию у здания компании Нафтогаз-Украина
Украине грозит замерзание: суд арестовал активы "Укртрансгаза"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"
Дмитрий Песков
Песков заявил, что позиция Москвы по Украине не изменилась
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
Лента новостейМолния