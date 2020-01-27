Песков заявил, что позиция Москвы по Украине не изменилась

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Изменений в позиции Москвы по Украине нет, стратегия России никогда не зиждилась на противостоянии с Киевом, данным направлением в администрации главы государства занимаются помощники российского лидера Изменений в позиции Москвы по Украине нет, стратегия России никогда не зиждилась на противостоянии с Киевом, данным направлением в администрации главы государства занимаются помощники российского лидера Владислав Сурков и Юрий Ушаков, заявил в понедельник пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков , комментируя сообщения об отставке Суркова.

Журналисты спросили у Пескова, кто сейчас в администрации президента занимается вопросами Украины, также его попросили прокомментировать утверждение о том, что в Кремле изменился курс в отношении Киева. Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.

"Мы уже говорили, что ни о каком изменении речи идти не может, в данном случае мы слышали только личную точку зрения, не более того. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. И глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами, ибо та ситуация, в которой это находится, она неприемлема и вообще противоречит исторической логике. Собственно, на этом всегда основывалась стратегия", - сказал он журналистам.

Песков добавил, что "говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений здесь нет".