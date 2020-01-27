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2020-01-27T13:27+0300
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Песков заявил, что позиция Москвы по Украине не изменилась
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РИА Новости

Песков заявил, что позиция Москвы по Украине не изменилась

13:07 27.01.2020 (обновлено: 13:27 27.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Изменений в позиции Москвы по Украине нет, стратегия России никогда не зиждилась на противостоянии с Киевом, данным направлением в администрации главы государства занимаются помощники российского лидера Владислав Сурков и Юрий Ушаков, заявил в понедельник пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отставке Суркова.
Журналисты спросили у Пескова, кто сейчас в администрации президента занимается вопросами Украины, также его попросили прокомментировать утверждение о том, что в Кремле изменился курс в отношении Киева. Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.
"Мы уже говорили, что ни о каком изменении речи идти не может, в данном случае мы слышали только личную точку зрения, не более того. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. И глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами, ибо та ситуация, в которой это находится, она неприемлема и вообще противоречит исторической логике. Собственно, на этом всегда основывалась стратегия", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что "говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений здесь нет".
"Сейчас занимается и Сурков, занимается де-юре, еще раз повторяю, он продолжает оставаться помощником президента в настоящий момент, по мере необходимости занимается и помощник (президента) Ушаков, управление по международным делам. Поэтому разные подразделения подключаются при необходимости, как это всегда бывает в администрации президента", - добавил также Песков.
Алексей Гончарук
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Дмитрий ПесковРоссияПолитика
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