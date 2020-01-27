В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Указа об освобождении Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы.

"Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Поэтому ситуаций де-факто остается такая, что пока продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации", - рассказал Песков.

На вопрос о том, ходит ли Сурков на работу, Песков ответил, что точно сказать не может.

Пресс-секретарь президента также не стал отвечать на вопрос о том, как глава государства оценивает работу Суркова, независимо от того, будет ли подписан указ об отставке.