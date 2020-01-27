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В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
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РИА Новости

В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет

13:04 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владислав Сурков
Помощник президента РФ Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы.
"Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Поэтому ситуаций де-факто остается такая, что пока продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации", - рассказал Песков.
На вопрос о том, ходит ли Сурков на работу, Песков ответил, что точно сказать не может.
Пресс-секретарь президента также не стал отвечать на вопрос о том, как глава государства оценивает работу Суркова, независимо от того, будет ли подписан указ об отставке.
"Я предпочту оставить без ответа этот вопрос, потому что, еще раз повторяю, указа нет, поэтому без указа обсуждать отставки и предвосхищать их мне бы не хотелось", - заявил Песков.
Помощник президента РФ Владислав Сурков
30 декабря 2019, 16:15
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Владислав СурковАлексей ЧеснаковДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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