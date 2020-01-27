Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T13:14+0300
https://ria.ru/20200127/1563918532.html
В Кремле не стали комментировать действия главы Чувашии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156156/50/1561565071_0:296:3115:2048_1036x0_80_0_0_d83fd17ef2ca0f6a6fae0401b4a80131.jpg
РИА Новости

В Кремле не стали комментировать действия главы Чувашии

13:04 27.01.2020 (обновлено: 13:14 27.01.2020)
11313
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кремль знаком со всеми эпизодами, в которых участвовал глава Чувашии Михаил Игнатьев, и с разными точками зрения, которые излагаются, но каких-либо оценок пока давать не будет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой". Также глава Чувашии недавно принес извинения за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров.
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
Вчера, 11:37
Все – "откровенная ложь". Глава Чувашии об инциденте с сотрудником МЧС
"Я оставлю без комментариев. Конечно мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрениями, которые излагаются, но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать", - заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле вопросы к главе Чувашии после недавних инцидентов.
1300460
Обсудить 4
Дмитрий ПесковЧувашияПроисшествия
Рекомендуем
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг его "шутки"
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
Посольство выясняет наличие россиян в упавшем в Афганистане самолете
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле сообщили о принятых мерах против распространения коронавируса
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Пассажирский самолет в небе
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии, сообщил источник
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Помощник президента РФ Владислав Сурков
В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии
Офис компании Яндекс
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
Лента новостейМолния