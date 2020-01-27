В Кремле не стали комментировать действия главы Чувашии

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой". Также глава Чувашии недавно принес извинения за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров.

"Я оставлю без комментариев. Конечно мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрениями, которые излагаются, но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать", - заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле вопросы к главе Чувашии после недавних инцидентов.