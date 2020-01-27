Решения о голосовании по изменениям Конституции еще нет, заявил Песков

"Нет, у Кремля четкого представления нет, пока еще различные модальности обсуждаются, решение на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля четкое представление о том, как будет проходить народное голосование по поправкам в конституцию.

Госдума РФ ранее одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в конституцию. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.