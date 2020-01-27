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Решения о голосовании по изменениям Конституции еще нет, заявил Песков
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РИА Новости

Решения о голосовании по изменениям Конституции еще нет, заявил Песков

13:03 27.01.2020 (обновлено: 13:06 27.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. У Кремля нет четкого представления о том, как будет проходить общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ, пока обсуждаются различные модальности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, у Кремля четкого представления нет, пока еще различные модальности обсуждаются, решение на этот счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля четкое представление о том, как будет проходить народное голосование по поправкам в конституцию.
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Рабочая группа получила 17 предложений о поправках в Конституцию
Госдума РФ ранее одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в конституцию. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
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Член рабочей группы рассказала об обсуждении поправок в Конституцию
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