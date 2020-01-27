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Речи о пересмотре дела Котова не идет, заявили в Кремле
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РИА Новости

Речи о пересмотре дела Котова не идет, заявили в Кремле

13:02 27.01.2020 (обновлено: 13:20 27.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Поручение президента России Владимира Путина проверить законность приговора Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за нарушения на митингах, связано с обращениями журналистов, а не с перестановками в Генпрокуратуре, поручений о пересмотре этого дела нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин пообещал изучить ситуацию с Котовым. На выходе из зала, где прошла итоговая пресс-конференция президента в декабре прошлого года, Путин сказал: "Я посмотрю, я услышал".
"Это никак не связано с изменениями в Генпрокуратуре", - ответил Песков на вопрос, связано ли поручение и перестановки в Генпрокуратуре и Следственном комитете.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что поручение по делу Котова "связано исключительно с тем", что с такой просьбой к Путину в заключение большой пресс-конференции обратился один из журналистов, "который попросил президента обратить особое внимание на упомянутое дело".
Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку Константина Котова
25 января, 14:36
Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову
"Президент пообещал, что он это сделает, свои обещания президент всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре в той формулировке, в которой изложено на сайте президента", - сказал Песков.
Он добавил, что поручений о пересмотре этого дела нет. "Никакого решения президента о пересмотре этого дела нет, и никаких формулировок, которые указывали бы на это, тоже не существует", - добавил он.
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