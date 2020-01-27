Речи о пересмотре дела Котова не идет, заявили в Кремле

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Поручение президента России Поручение президента России Владимира Путина проверить законность приговора Константину Котову , осужденному на четыре года колонии за нарушения на митингах, связано с обращениями журналистов, а не с перестановками в Генпрокуратуре, поручений о пересмотре этого дела нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин пообещал изучить ситуацию с Котовым. На выходе из зала, где прошла итоговая пресс-конференция президента в декабре прошлого года, Путин сказал: "Я посмотрю, я услышал".

"Это никак не связано с изменениями в Генпрокуратуре", - ответил Песков на вопрос, связано ли поручение и перестановки в Генпрокуратуре и Следственном комитете.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что поручение по делу Котова "связано исключительно с тем", что с такой просьбой к Путину в заключение большой пресс-конференции обратился один из журналистов, "который попросил президента обратить особое внимание на упомянутое дело".

"Президент пообещал, что он это сделает, свои обещания президент всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре в той формулировке, в которой изложено на сайте президента", - сказал Песков.