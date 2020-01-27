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Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"
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РИА Новости

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"

13:01 27.01.2020 (обновлено: 23:06 27.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Офис компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности почты, сайта и сервиса "Яндекс.Деньги", свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 11:40 мск. Технические неполадки в работе сервисов в основном наблюдаются в России.
Около 62% пользователей "Яндекса" жалуются на проблемы с работой почтового сервиса, 33% — с доступом к сайту и четыре процента — с работой сервиса "Яндекс.Деньги".
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