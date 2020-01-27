Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"

Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 11:40 мск. Технические неполадки в работе сервисов в основном наблюдаются в России.

Около 62% пользователей "Яндекса" жалуются на проблемы с работой почтового сервиса, 33% — с доступом к сайту и четыре процента — с работой сервиса "Яндекс.Деньги".