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В Афганистане разбился самолет
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РИА Новости

В Афганистане разбился самолет

12:55 27.01.2020 (обновлено: 17:10 27.01.2020)
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© AFP 2019 / Mandel NganСамолет авиакомпании Ariana Airlines
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
© AFP 2019 / Mandel Ngan
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На востоке Афганистана в провинции Газни разбился самолет, сообщили власти региона.
Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як, который контролирует "Талибан". Источник добавил, что туда выехали "специальные силы".
На месте нападения около авиабазы Баграм, Афганистан. 9 апреля 2019
Вчера, 14:09
Источник: рухнувший в Афганистане самолет использовался армией
Местный телеканал Tolo News, опубликовавший предполагаемую видеозапись с места крушения, сообщает об опознавательных знаках ВВС США на обломках самолета. В то же время говорится, что аутентичность этой записи пока не подтверждена.
Ассошиэйтед Пресс также со ссылкой на ролик сообщает, что речь может идти о самолете Bombardier E-11A, который США используют для радиоэлектронной разведки в Афганистане.
Агентство пишет, что американские военные уже проверяют эту информацию.
Источник в афганском правительстве подтвердил телеканалу 1TV, что в Газни разбился военный самолет контрактных сотрудников иностранной коалиции. Также телеканал со ссылкой на офис губернатора провинции сообщал, что самолет принадлежит иностранной компании.
Ранее сообщалось, что самолет принадлежал афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. По другой версии, которую сообщил РИА Новости источник, самолет принадлежал афганской армии.
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Крушение самолета в АфганистанеГазни (провинция)АфганистанВ мире
Популярные комментарии
Больше всего я не понимаю людей которые радуются чьему-то горю. Афганцы или Эфиопы- все они люди такие же как вы! Неужели у Вас так всё плохо в жизни🤦‍♂️?!
27 января, 14:12
Виталий Петрович
7011201
Боинг?
27 января, 13:00
СМСемен Мальцев
3422427
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