В Афганистане разбился самолет

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На востоке Афганистана в провинции Газни разбился самолет, сообщили власти региона.

Агентство пишет, что американские военные уже проверяют эту информацию.

Ранее сообщалось, что самолет принадлежал афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. По другой версии, которую сообщил РИА Новости источник, самолет принадлежал афганской армии.