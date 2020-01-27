В Афганистане разбился самолет

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На востоке Афганистана в провинции Газни разбился самолет, сообщили власти региона.
Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як, который контролирует "Талибан". Источник добавил, что туда выехали "специальные силы".
Местный телеканал Tolo News, опубликовавший предполагаемую видеозапись с места крушения, сообщает об опознавательных знаках ВВС США на обломках самолета. В то же время говорится, что аутентичность этой записи пока не подтверждена.
Ассошиэйтед Пресс также со ссылкой на ролик сообщает, что речь может идти о самолете Bombardier E-11A, который США используют для радиоэлектронной разведки в Афганистане.
Агентство пишет, что американские военные уже проверяют эту информацию.
Ariana Afghan Airlines plane crashes in Deh Yak, Ghazni #afghanistan #aviationsecurity https://t.co/YsWLlkqWX5 pic.twitter.com/WU6dLedBvp— Horizon Intelligence (@_hozint) 27 января 2020 г.
Источник в афганском правительстве подтвердил телеканалу 1TV, что в Газни разбился военный самолет контрактных сотрудников иностранной коалиции. Также телеканал со ссылкой на офис губернатора провинции сообщал, что самолет принадлежит иностранной компании.
Ранее сообщалось, что самолет принадлежал афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. По другой версии, которую сообщил РИА Новости источник, самолет принадлежал афганской армии.