МИД предупредил россиян о задержке рейсов в аэропорту Нур-Султана

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян о задержке или отмене рейсов в международном аэропорту Нур-Султана из-за сложных метеоусловий.
Ранее власти Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации в столице республики Нур-Султане из-за непогоды. В столице отменены занятия в школах и колледжах из-за метели и сильного ветра, управление образования города также рекомендует воздержаться от посещения дошкольных организаций и оставить детей дома.
"Казахстан – 27 января сложные погодные условия; обильные снегопады и сильный ветер; сбои в транспортном сообщении; задержка/отмена рейсов в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" (TSE); закрыта для всех видов транспорта автотрасса Караганда – Нур-Султан", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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