Корпорация МСП выступила гарантом по кредиту для компании "ГенМастер"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Корпорация МСП предоставила гарантийное обеспечение по кредиту на 45,6 миллиона рублей для компании "ГенМастер", специализирующейся на строительстве энергообъектов, сообщает пресс-служба Корпорации.
В результате финансовой поддержки в намеченные сроки будет построен работающий параллельно с сетью энергетический объект, который включает в себя три контейнерные электростанции и понижающие трансформаторы. Как ожидается, реализация проекта позволит заказчику ввести в эксплуатацию современное оборудование, которое обеспечит снижение затрат на приобретение магистрального электро- и теплоснабжения, безопасное и бесперебойное энергообеспечение.
ООО "ГенМастер" – инжиниринговая компания, которая занимается строительством объектов распределенной генерации, а также оказанию услуг по сервисной поддержке поставляемого оборудования. Предприятие возводит мини-ТЭЦ на базе газопоршневых электроустановок, проводит сервисное обслуживание энергообъектов, в том числе ремонт, газопоршневых и дизельных генераторных установок. На рынке малой энергетики предприятие действует с 2010 года, напомнили в пресс-службе.