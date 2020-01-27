Корпорация МСП выступила гарантом по кредиту для компании "ГенМастер"

В результате финансовой поддержки в намеченные сроки будет построен работающий параллельно с сетью энергетический объект, который включает в себя три контейнерные электростанции и понижающие трансформаторы. Как ожидается, реализация проекта позволит заказчику ввести в эксплуатацию современное оборудование, которое обеспечит снижение затрат на приобретение магистрального электро- и теплоснабжения, безопасное и бесперебойное энергообеспечение.