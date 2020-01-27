Мэр Уханя прокомментировал решение о закрытии города на карантин

ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Решение о закрытии на карантин китайского города Решение о закрытии на карантин китайского города Ухань с почти 11-миллионным населением было очень сложным, но необходимым, заявил в понедельник мэр города Чжоу Сяньван.

"Это было чрезвычайно трудным решением. И его внезапность – результат того, что распространение болезни тоже проявилось слишком неожиданно", - заявил Чжоу Сяньван в интервью Центральному телевидению Китая

Он добавил, что "эпидемия застала врасплох, для наводнений и погоды есть прогноз, есть пожарная тревога, есть оповещения и о других угрозах, но о вирусах такого типа нет предварительных оповещений, а все, о чем не предупреждают заранее, неожиданно". По его словам, если бы власти не предприняли решительные меры, то последствия этого заболевания для человечества сложно было бы представить.

Чиновник отметил, что закрытие города было необходимо для того, чтобы жители не выезжали и не заражали других.

"Находясь запертым в своем доме внутри этого запечатанного города, я тоже не могу выехать и заразить других, в этом и заключается роль закрытия Уханя", - сказал он.