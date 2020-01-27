Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T12:51+0300
https://ria.ru/20200127/1563917793.html
Мэр Уханя прокомментировал решение о закрытии города на карантин
https://cdn24.img.ria.ru/images/156388/54/1563885443_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_48cb1aee7a042f9f7883c78883abd0df.jpg
РИА Новости

Мэр Уханя прокомментировал решение о закрытии города на карантин

12:51 27.01.2020
1470
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Решение о закрытии на карантин китайского города Ухань с почти 11-миллионным населением было очень сложным, но необходимым, заявил в понедельник мэр города Чжоу Сяньван.
"Это было чрезвычайно трудным решением. И его внезапность – результат того, что распространение болезни тоже проявилось слишком неожиданно", - заявил Чжоу Сяньван в интервью Центральному телевидению Китая.
Он добавил, что "эпидемия застала врасплох, для наводнений и погоды есть прогноз, есть пожарная тревога, есть оповещения и о других угрозах, но о вирусах такого типа нет предварительных оповещений, а все, о чем не предупреждают заранее, неожиданно". По его словам, если бы власти не предприняли решительные меры, то последствия этого заболевания для человечества сложно было бы представить.
Чиновник отметил, что закрытие города было необходимо для того, чтобы жители не выезжали и не заражали других.
В Центральном госпитале города Ухань
Вчера, 12:34
Большинство заболевших китайским коронавирусом старше 60 лет
"Находясь запертым в своем доме внутри этого запечатанного города, я тоже не могу выехать и заразить других, в этом и заключается роль закрытия Уханя", - сказал он.
Город Ухань с прошлого четверга фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
912211
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
Рекомендуем
В Центральном госпитале города Ухань
Большинство заболевших китайским коронавирусом старше 60 лет
Анна Попова
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки
Работники аптеки в защитных костюмах в Ухане
В охваченной коронавирусом китайской провинции находятся 140 россиян
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле сообщили о принятых мерах против распространения коронавируса
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста
Указатель на стойку возврата НДС в аэропорту Хитроу
В Великобритании заявили о возможных случаях заражения коронавирусом
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
В Таиланде число зараженных коронавирусом достигло восьми человек
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Испания планирует вывезти своих граждан из Уханя из-за коронавируса
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Турист из России рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса
Туристы в защитных масках в аэропорту
Роспотребнадзор отметил снижение темпа заболеваемости коронавирусом
КНР Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
Си Цзиньпин призвал противостоять распространению коронавируса
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
В Китае число заболевших новым коронавирусом выросло до 2835 человек
Пассажиры на вокзале в Гонконге
Таиланд не закроет страну для китайских туристов из-за коронавируса
Пассажиры прибывают в Международный аэропорт Лос-Анджелеса из Шанхая
Китай приостановил отправку туристов за рубеж из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
Лента новостейМолния