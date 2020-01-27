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В Великобритании заявили о возможных случаях заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Великобритании заявили о возможных случаях заражения коронавирусом

12:50 27.01.2020
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© Depositphotos / jax10289Указатель на стойку возврата НДС в аэропорту Хитроу
Указатель на стойку возврата НДС в аэропорту Хитроу
© Depositphotos / jax10289
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Коронавирус нового типа, от которого в КНР скончались 80 человек, вероятно, уже добрался до Великобритании, заявила в интервью телеканалу Sky News директор по вопросам охраны здоровья Управления здравоохранения Англии Ивонн Дойл.
"Этого можно ожидать", - заявила Дойл, отвечая на вопрос о наличии случаев заражения вирусом на территории Великобритании. Она отметила, что Национальная служба здравоохранения Англии готова к борьбе с заболеванием, добавив, что была разработана методика досмотра для его выявления.
При этом официально случаев заболевания коронавирусом в Великобритании на сегодняшний день не зарегистрировано. Проверки 14 подозрительных случаев показали отрицательный результат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Вчера, 11:55
Победим эпидемию. В КНР контролируют ситуацию со вспышкой коронавируса
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВеликобританияКитайУханьВ мире
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