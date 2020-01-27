В Великобритании заявили о возможных случаях заражения коронавирусом

"Этого можно ожидать", - заявила Дойл, отвечая на вопрос о наличии случаев заражения вирусом на территории Великобритании. Она отметила, что Национальная служба здравоохранения Англии готова к борьбе с заболеванием, добавив, что была разработана методика досмотра для его выявления.