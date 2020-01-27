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Религия и мировоззрение
2020-01-27T12:56+0300
https://ria.ru/20200127/1563917585.html
В Москве 29 января состоится отпевание протоиерея Чаплина
https://cdn25.img.ria.ru/images/156389/50/1563895006_0:238:2793:1809_1036x0_80_0_0_c4b56ce0212c1535561b9e453991eebb.jpg
РИА Новости

В Москве 29 января состоится отпевание протоиерея Чаплина

12:49 27.01.2020 (обновлено: 12:56 27.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПротоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Протоиерей Всеволод Чаплин . Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина состоится в среду, 29 января, в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, его возглавит секретарь патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков, сообщили РИА Новости в храме.
"Отпевание состоится в среду, его возглавит протопресвитер Владимир Диваков в сослужении духовенства храма", - сказал один из служителей храма.
Время начала траурной церемонии уточняется.
Последние годы отец Всеволод, скоропостижно скончавшийся в воскресенье на 52-м году жизни, был настоятелем храма Феодора Студита в центре Москвы.
По поводу места, где похоронят священника, собеседник агентства затруднился ответить: "только вчера все случилось".
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Вчера, 11:39Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеВсеволод ЧаплинОбщество
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