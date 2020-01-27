В Москве 29 января состоится отпевание протоиерея Чаплина

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина состоится в среду, 29 января, в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, его возглавит секретарь патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков, сообщили РИА Новости в храме.
"Отпевание состоится в среду, его возглавит протопресвитер Владимир Диваков в сослужении духовенства храма", - сказал один из служителей храма.
Время начала траурной церемонии уточняется.
Последние годы отец Всеволод, скоропостижно скончавшийся в воскресенье на 52-м году жизни, был настоятелем храма Феодора Студита в центре Москвы.
По поводу места, где похоронят священника, собеседник агентства затруднился ответить: "только вчера все случилось".