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В Госдуму внесли законопроект о социальной поддержке для блокадников
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о социальной поддержке для блокадников

12:47 27.01.2020 (обновлено: 12:48 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖитель блокадного Ленинграда пробует хлеб, изготовленный на хлебозаводе "Ржевка-хлеб" по рецепту 1941 года
Житель блокадного Ленинграда пробует хлеб, изготовленный на хлебозаводе Ржевка-хлеб по рецепту 1941 года
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Житель блокадного Ленинграда пробует хлеб, изготовленный на хлебозаводе "Ржевка-хлеб" по рецепту 1941 года. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Все жители Ленинграда, которые не менее четырех месяцев жили в городе в период блокады, получат льготный пакет, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
"Меры социальной поддержки по ежегодной бесплатной диспансеризации в медицинских организациях, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, включая членов их семей", получат лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Согласно Положению о знаке, он вручается прожившим не менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады.
В пояснительной записке отмечается, что ранее такой пакет льгот получали только жители блокадного Ленинграда, признанные инвалидами. Такое положение вызывает среди блокадников, не признанных инвалидами, серьезную социальную напряженность, поскольку "все жители блокадного Ленинграда, учитывая их преклонный возраст, перенесенные в период блокады Ленинграда в несовершеннолетнем возрасте стресс и голод, имеют очень серьезные проблемы со своим здоровьем". В законопроекте отмечается, что жители блокадного Ленинграда, не признанные инвалидами, составляют около 14% от общего количества указанных жителей, по состоянию на октябрь 2019 года - 12 665 из 92 615 человек.
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Блокада Ленинграда в фотографиях27 января 1944 года благодаря героической стойкости и мужеству жителей Ленинграда блокадное кольцо было разорвано окончательно. Фотолента радио Sputnik посвящена подвигу ленинградцев во времена Великой Отечественной войны.
Разработчики закона заявляют, что законопроект подготовлен в целях усиления социальной защиты ветеранов в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
"Предполагается, что изменения в закон вступят в силу с 1 января 2021 года, дополнительные расходы федерального бюджета в год составят 205 миллионов рублей", - говорится в пояснительной записке.
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Блокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградОбщество
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