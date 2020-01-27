В Госдуму внесли законопроект о социальной поддержке для блокадников

Житель блокадного Ленинграда пробует хлеб, изготовленный на хлебозаводе "Ржевка-хлеб" по рецепту 1941 года. Архивное фото

Житель блокадного Ленинграда пробует хлеб, изготовленный на хлебозаводе "Ржевка-хлеб" по рецепту 1941 года

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Все жители Все жители Ленинграда , которые не менее четырех месяцев жили в городе в период блокады, получат льготный пакет, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

"Меры социальной поддержки по ежегодной бесплатной диспансеризации в медицинских организациях, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, включая членов их семей", получат лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Согласно Положению о знаке, он вручается прожившим не менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады

В пояснительной записке отмечается, что ранее такой пакет льгот получали только жители блокадного Ленинграда, признанные инвалидами. Такое положение вызывает среди блокадников, не признанных инвалидами, серьезную социальную напряженность, поскольку "все жители блокадного Ленинграда, учитывая их преклонный возраст, перенесенные в период блокады Ленинграда в несовершеннолетнем возрасте стресс и голод, имеют очень серьезные проблемы со своим здоровьем". В законопроекте отмечается, что жители блокадного Ленинграда, не признанные инвалидами, составляют около 14% от общего количества указанных жителей, по состоянию на октябрь 2019 года - 12 665 из 92 615 человек.

Разработчики закона заявляют, что законопроект подготовлен в целях усиления социальной защиты ветеранов в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне.