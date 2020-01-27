Российская армия приняла на снабжение новую командно-штабную машину

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новая командно-штабная машина МТ-67М принята на снабжение российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"МТ-67М была принята на снабжение в ВС РФ в 2019 году. Командно-штабная машина обеспечивает обмен речевыми сообщениями и данными в открытом и защищенном режимах, позволяет должностным лицам работать с оперативно-технической информацией, а также отображает на электронных топографических картах оперативно-тактическую обстановку", - сказали в компании.

Программное обеспечение МТ-67М, разработанное специалистами НПП "Рубин" (входит в "Росэлектронику"), планирует и корректирует маршруты движения колонн по военным автомобильным дорогам, контролирует перемещение техники. Командно-штабная машина полностью автономна за счет применения двух встроенных дизельных электроагрегатов. Время развертывания машины не превышает 30 минут.