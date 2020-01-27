Российская армия приняла на снабжение новую командно-штабную машину

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новая командно-штабная машина МТ-67М принята на снабжение российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
"МТ-67М была принята на снабжение в ВС РФ в 2019 году. Командно-штабная машина обеспечивает обмен речевыми сообщениями и данными в открытом и защищенном режимах, позволяет должностным лицам работать с оперативно-технической информацией, а также отображает на электронных топографических картах оперативно-тактическую обстановку", - сказали в компании.
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Программное обеспечение МТ-67М, разработанное специалистами НПП "Рубин" (входит в "Росэлектронику"), планирует и корректирует маршруты движения колонн по военным автомобильным дорогам, контролирует перемещение техники. Командно-штабная машина полностью автономна за счет применения двух встроенных дизельных электроагрегатов. Время развертывания машины не превышает 30 минут.
За создание этой машины специалистам НПП "Рубин" присуждена президентская стипендия. Она присуждается ежегодно за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны.