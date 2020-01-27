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Mail.Ru Group пообещала оперативно восстановить работу сервиса
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РИА Новости

Mail.Ru Group пообещала оперативно восстановить работу сервиса

12:36 27.01.2020 (обновлено: 15:03 27.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис компании Mail.Ru Group в Москве
Офис компании Mail.Ru Group в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Офис компании Mail.Ru Group в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Mail.Ru Group в ближайшее время восстановит работу почтового сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В понедельник пользователи почтового сервиса Mail.Ru столкнулись со сбоями в его работе. О проблемах сообщали, в частности, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара.

"Сегодня утром небольшой процент пользователей почты могли испытывать сложности с входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают", — сказали в пресс-службе компании.

Работа офиса компании Mail.ru.
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