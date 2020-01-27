Mail.Ru Group пообещала оперативно восстановить работу сервиса

"Сегодня утром небольшой процент пользователей почты могли испытывать сложности с входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают", — сказали в пресс-службе компании.