Большинство заболевших китайским коронавирусом старше 60 лет

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Из общего числа заболевших китайским коронавирусом 80% - люди старше 60 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я хотела бы обратить внимание на то, что также нам известно из официальных данных из опубликованной статистики, что из числа заболевших 80% имеют возраст старше 60 лет, и практически у всех с тяжелыми случаями была и есть сопутствующая соматическая патология", - сказала Попова на брифинге в Москве.
Из общего числа заболевших детей младше 15 лет – всего двое, подчеркнула Попова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.