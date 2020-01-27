Большинство заболевших китайским коронавирусом старше 60 лет

"Я хотела бы обратить внимание на то, что также нам известно из официальных данных из опубликованной статистики, что из числа заболевших 80% имеют возраст старше 60 лет, и практически у всех с тяжелыми случаями была и есть сопутствующая соматическая патология", - сказала Попова на брифинге в Москве.