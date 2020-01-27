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В Индии выставили на продажу 100% авиаперевозчика Air India
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РИА Новости

В Индии выставили на продажу 100% авиаперевозчика Air India

12:31 27.01.2020
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© Flickr / chudo.svetaСамолет авиакомпании Air India
Самолет авиакомпании Air India
© Flickr / chudo.sveta
Самолет авиакомпании Air India. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв – РИА Новости. Власти Индии одобрили продажу принадлежащих государству 100% акций национального авиаперевозчика Air India, общие долговые обязательства которого оцениваются в 8,45 миллиарда долларов.
"Правительство Индии дало "принципиальное" одобрение на стратегическое прекращение инвестиций Air India путем передачи управленческого контроля и продажи 100% акционерного капитала Air India, принадлежащего правительству Индии, который будет включать долю Air India в размере 100% в AIXL (Air India Express Limited) и 50% в AISATS (Air India SATS Airport Services Private Limited)", - говорится в документе, опубликованном департаментом инвестиций и управления государственными активами правительства Индии.
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Ранее, в 2018 году, власти Индии не смогли продать 76% акций авиакомпании и погасить около 5,1 миллиарда долларов ее долга.
Покупатель получит 100% лоукостера Air India Express и 50% AISATS, который предоставляет грузовые и наземные услуги в крупных индийских аэропортах, говорится в документе. Несколько дочерних компаний Air India исключены из продажи.
Власти Индии предложили потенциальным покупателям до 17 марта представить первоначальные предложения. Правительство также отметило, что контроль над перевозчиком останется за индийской компанией.
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Air IndiaИндияЭкономика
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