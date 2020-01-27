В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Риск заразиться коронавирусом через посылки на сегодняшний день отсутствует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. Но это требует дополнительного изучения. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет", - сказала Попова журналистам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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