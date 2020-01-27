Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T12:29+0300
https://ria.ru/20200127/1563916313.html
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки
https://cdn22.img.ria.ru/images/155184/14/1551841452_0:0:2998:1686_1036x0_80_0_0_f0d7a44c6f93414691eb8ead04f2f85c.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки

12:29 27.01.2020
2863
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Риск заразиться коронавирусом через посылки на сегодняшний день отсутствует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. Но это требует дополнительного изучения. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет", - сказала Попова журналистам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
Жители Москвы в защитных масках
21 января, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
1163001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыАнна ПоповаРоспотребнадзорВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
В Центральном госпитале города Ухань
Большинство заболевших китайским коронавирусом старше 60 лет
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле сообщили о принятых мерах против распространения коронавируса
Туристы в защитных масках в аэропорту
Роспотребнадзор отметил снижение темпа заболеваемости коронавирусом
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Мэр Уханя прокомментировал решение о закрытии города на карантин
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Ученые опубликовали прогноз эпидемии нового коронавируса
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
В ЕАЭС хотят получить российские системы для диагностики коронавируса
Указатель на стойку возврата НДС в аэропорту Хитроу
В Великобритании заявили о возможных случаях заражения коронавирусом
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Распространение коронавируса могло быть диверсией, считает эксперт
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Турист из России рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае
Пассажиры прибывают в Международный аэропорт Лос-Анджелеса из Шанхая
Китай приостановил отправку туристов за рубеж из-за коронавируса
Пустые пробирки в лаборатории общеклинических исследований
Роспотребнадзор рассказал о разработке вакцины от коронавируса
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
В Китае число заболевших новым коронавирусом выросло до 2835 человек
Тупорылая акула
В Австралии сняли на видео огромную акулу, плавающую в реке
Туристы в защитных масках в аэропорту
В России выявили более ста человек с подозрением на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
Лента новостейМолния