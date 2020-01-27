В ЕАЭС хотят получить российские системы для диагностики коронавируса

"Учитывая, что у нас единое эпидемиологическое пространство с государствами Евразийского экономического союза, только что я провела совещание, видео-селекторное совещание с главными санитарными врачами или коллегами, находящимися в равных должностях, всех пяти стран. К нам присоединились Таджикистан и Узбекистан. Мы определили общие подходы, услышали друг друга и от всех из них получили запросы на возможности пользования тест-системами, разработанными РФ. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем", - сказала Попова журналистам.