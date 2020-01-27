В ЕАЭС хотят получить российские системы для диагностики коронавируса

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза обратились к РФ с запросами на использование разработанных в России тест-системам для определения коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Учитывая, что у нас единое эпидемиологическое пространство с государствами Евразийского экономического союза, только что я провела совещание, видео-селекторное совещание с главными санитарными врачами или коллегами, находящимися в равных должностях, всех пяти стран. К нам присоединились Таджикистан и Узбекистан. Мы определили общие подходы, услышали друг друга и от всех из них получили запросы на возможности пользования тест-системами, разработанными РФ. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем", - сказала Попова журналистам.
Решение будет сообщено позже, добавила она.
"И мы договорились о том, что при необходимости коллегам из этих стран мы предоставляем все наши лабораторные возможности и готовы исследовать любое количество проб, которые могут быть к нам направлены для того, чтобы оказать необходимую помощь в диагностике этого опасного заболевания", - отметила Попова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.