Синоптики предупредили москвичей о сильнейшем с начала зимы снегопаде

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Синоптики прогнозируют самый сильный снегопад за эту зиму в Москве в ночь на вторник, прирост снега в Синоптики прогнозируют самый сильный снегопад за эту зиму в Москве в ночь на вторник, прирост снега в Москве составит от четырех до восьми сантиметров, сообщается на сайте "Метеоновости" Московского метеобюро.

"Вслед за стремительным прохождением очередного фронтального раздела с утра понедельника в Москве снова стало подмораживать, а на восток европейской территории России начал смещаться компактный холодный антициклон с Баренцева моря. Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в понедельник к 18 часам влияние теплого фронта с Атлантики начнет сказываться в столичном регионе, тем самым способствуя выпадению снега.

"Этот фронт и станет высыпать весь свой снежный запас на Москву и ее окрестности, особенно интенсивно в ночь на вторник. Температура воздуха останется отрицательной, холодок с востока будет поддавать антициклон, поэтому высота снежного покрова станет увеличиваться", — отметили синоптики.

Отмечается, что за вечер 27 января прирост снега составит около одного сантиметра, в ночь на вторник выпадет от двух до пяти сантиметров осадков. Днем 28 января снегопад ослабеет, запасы влаги начнут иссякать, прирост снега за день прогнозируется от одного до двух сантиметров.