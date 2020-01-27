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Синоптики предупредили москвичей о сильнейшем с начала зимы снегопаде
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РИА Новости

Синоптики предупредили москвичей о сильнейшем с начала зимы снегопаде

12:24 27.01.2020 (обновлено: 21:00 27.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Синоптики прогнозируют самый сильный снегопад за эту зиму в Москве в ночь на вторник, прирост снега в Москве составит от четырех до восьми сантиметров, сообщается на сайте "Метеоновости" Московского метеобюро.

"Вслед за стремительным прохождением очередного фронтального раздела с утра понедельника в Москве снова стало подмораживать, а на восток европейской территории России начал смещаться компактный холодный антициклон с Баренцева моря. Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в понедельник к 18 часам влияние теплого фронта с Атлантики начнет сказываться в столичном регионе, тем самым способствуя выпадению снега.
"Этот фронт и станет высыпать весь свой снежный запас на Москву и ее окрестности, особенно интенсивно в ночь на вторник. Температура воздуха останется отрицательной, холодок с востока будет поддавать антициклон, поэтому высота снежного покрова станет увеличиваться", — отметили синоптики.
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Отмечается, что за вечер 27 января прирост снега составит около одного сантиметра, в ночь на вторник выпадет от двух до пяти сантиметров осадков. Днем 28 января снегопад ослабеет, запасы влаги начнут иссякать, прирост снега за день прогнозируется от одного до двух сантиметров.
"Этот процесс обещает стать самым щедрым с начала зимы, прирост снега в Москве составит от четырех до восьми сантиметров", — уточняется в материале.
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