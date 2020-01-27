Малайзия приостановила выдачу виз жителям эпицентра коронавируса

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Малайзии приостановили выдачу виз жителям китайской провинции Хубэй, в административном центре которой произошла вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, передает агентство Bernama со ссылкой на офис малайзийского премьер-министра.
По данным агентства, временное прекращение визовых услуг касается отмены выдачи въездных виз, виз по прибытию и электронных виз.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.