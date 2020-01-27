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Директору лесопилки в Томской области предъявили обвинение
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РИА Новости

Директору лесопилки в Томской области предъявили обвинение

12:21 27.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в Томской области
Пожар в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
Пожар в Томской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Директору компании по переработке древесины ООО "Грин вуд", двенадцать сотрудников которой погибли при пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК РФ.
Пожар произошел в ночь на 21 января в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в поселке Причулымский Асиновского района. Из здания выбрались два человека, а 12, в том числе 11 работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки. Директор компании по переработке древесины была задержана.
Кадры с места пожара в Томской области
21 января, 08:53
Опубликовано видео с места пожара в Томской области
"При предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), она виновной себя не признала. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.
Пожар в жилом доме в Томской области
21 января, 10:55
Томский губернатор поручил проверить все лесопильные предприятия
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Пожар на томской лесопилкеСледственный комитет РФУзбекистанТомская областьРоссияПроисшествия
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