Директору лесопилки в Томской области предъявили обвинение

"При предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), она виновной себя не признала. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.