В Москве задержан мужчина, раздававший конфеты у школы

"Сегодня в ОВД по району Ясенево был доставлен 23-летний гражданин, который на Голубинской улице возле школы раздавал кондитерские изделия несовершеннолетним. Проводится проверка. Мужчина будет опрошен. Продукция изъята и отправлена на исследование", - сказал собеседник агентства.