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В Москве задержан мужчина, раздававший конфеты у школы
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РИА Новости

В Москве задержан мужчина, раздававший конфеты у школы

12:20 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в понедельник задержали на юго-западе Москвы мужчину, который раздавал у школы конфеты несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сегодня в ОВД по району Ясенево был доставлен 23-летний гражданин, который на Голубинской улице возле школы раздавал кондитерские изделия несовершеннолетним. Проводится проверка. Мужчина будет опрошен. Продукция изъята и отправлена на исследование", - сказал собеседник агентства.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина, раздававший конфеты "Петушок" недалеко от школы, заявил, что занимается благотворительностью.
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