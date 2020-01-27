В Москве задержан мужчина, раздававший конфеты у школы

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в понедельник задержали на юго-западе Москвы мужчину, который раздавал у школы конфеты несовершеннолетним, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сегодня в ОВД по району Ясенево был доставлен 23-летний гражданин, который на Голубинской улице возле школы раздавал кондитерские изделия несовершеннолетним. Проводится проверка. Мужчина будет опрошен. Продукция изъята и отправлена на исследование", - сказал собеседник агентства.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина, раздававший конфеты "Петушок" недалеко от школы, заявил, что занимается благотворительностью.