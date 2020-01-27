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Культура
2020-01-27T14:18+0300
https://ria.ru/20200127/1563915746.html
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
https://cdn21.img.ria.ru/images/156391/49/1563914935_309:39:2788:1434_1036x0_80_0_0_1e265ec33a14531bedae7dc95a599b4d.jpg
РИА Новости

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

12:20 27.01.2020 (обновлено: 14:18 27.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев. По его словам, дозвониться до нее не получается уже более суток.
Трунцев рассказал РИА Новости, что 63-летняя артистка в субботу в три часа дня была в гостях у подруги в Канкуне. После этого она уехала, сославшись на плохое самочувствие, и больше на связь не выходила.

"В общем, это вся информация, которая мне известна. Я пытаюсь сейчас узнать, можно ли кого-то отправить к Наталье домой. С сыном мне еще не удалось связаться, я думаю, что он и не в курсе всей этой ситуации, потому что они редко общаются. Я уже начал обзванивать коллег, они с ней общались в последний раз в четверг", — добавил собеседник агентства.

Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Широкой публике известна благодаря ролям в картинах "Мэри Поппинс, до свидания", "Военно-полевой роман", "Леди Макбет Мценского уезда".
© Гостелерадио/ Мосфильм (1983)Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
Кадр из фильма Мэри Поппинс, до свидания
© Гостелерадио/ Мосфильм (1983)
Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
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КультураШоу-бизнесНаталья АндрейченкоМексикаПроисшествия
Популярные комментарии
И что? Что за новость? Эта тетя давно живет не в России, ее уж и забыли, наверное. Или опять в Россию решила вернуться, коли на Западе ничего добиться не может.
27 января, 12:32
MFMike Fauley
104522350
А вам про что надо новость?
27 января, 13:05
и.игорь .
29402029
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