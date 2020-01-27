Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

"В общем, это вся информация, которая мне известна. Я пытаюсь сейчас узнать, можно ли кого-то отправить к Наталье домой. С сыном мне еще не удалось связаться, я думаю, что он и не в курсе всей этой ситуации, потому что они редко общаются. Я уже начал обзванивать коллег, они с ней общались в последний раз в четверг", — добавил собеседник агентства.