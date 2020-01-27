Йод в России за год подорожал в полтора раза

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Йод подорожал в российских аптеках в течение 2019 года в 1,5 раза: в декабре 2018 года он в среднем стоил 23,01 рубля за упаковку, а в декабре 2019 года - уже 35,56 рубля, сообщили РИА Новости в аналитической компании DSM Group.

При этом, по данным агентства, в прошлом году цена на йод колебалась в зависимости от месяца - от 23,69 рубля в январе до 35,56 рубля в декабре. И средневзвешенная цена на йод в 2019 году увеличилась на 25,5% по сравнению с 2018 годом и составила 28,56 рубля.

При этом объем продаж йода в денежном выражении по итогам 2019 года увеличился почти на 28% по сравнению с предыдущим годом и составил 808,636 миллиона рублей, следует из данных DSM. А число проданных упаковок выросло почти на 2%, до 28,311 миллиона штук.