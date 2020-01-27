Глава ПАСЕ допустила, что не все делегации подтвердят свои полномочия

"Вероятнее нет, но давайте посмотрим", - заявила Паскье журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила, что это очень непредсказуемая процедура.

Ранее глава думского комитета по международным делам, член российской делегации в ассамблее Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова к попыткам ряда стран оспорить ее полномочия.

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается в понедельник в Страсбурге и продлится до 31 января.