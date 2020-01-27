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Глава ПАСЕ допустила, что не все делегации подтвердят свои полномочия
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РИА Новости

Глава ПАСЕ допустила, что не все делегации подтвердят свои полномочия

12:16 27.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье допустила, что не все делегации ПАСЕ на грядущей сессии подтвердят свои полномочия.
"Вероятнее нет, но давайте посмотрим", - заявила Паскье журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Она отметила, что это очень непредсказуемая процедура.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
23 января, 15:36
Российская делегация в ПАСЕ готова к попыткам оспорить ее полномочия
Ранее глава думского комитета по международным делам, член российской делегации в ассамблее Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова к попыткам ряда стран оспорить ее полномочия.
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается в понедельник в Страсбурге и продлится до 31 января.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
23 января, 15:55
Делегация России в ПАСЕ расскажет коллегам о поправке в конституцию
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