Глава ПАСЕ допустила, что не все делегации подтвердят свои полномочия

СТРАСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье допустила, что не все делегации ПАСЕ на грядущей сессии подтвердят свои полномочия.
"Вероятнее нет, но давайте посмотрим", - заявила Паскье журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Она отметила, что это очень непредсказуемая процедура.
Ранее глава думского комитета по международным делам, член российской делегации в ассамблее Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова к попыткам ряда стран оспорить ее полномочия.
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается в понедельник в Страсбурге и продлится до 31 января.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России.