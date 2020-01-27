Роспотребнадзор отметил снижение темпа заболеваемости коронавирусом

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Китае начал снижаться, на предыдущей неделе коэффициент темпа прироста новых случаев заражения составлял 1,5, на сегодняшний день - 1,3, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По официальной регистрации 2840 случаев и 80 человек погибших, я бы хотела обратить внимание, что в течение недели ежедневный прирост составлял коэффициент 1,5, сегодняшние цифры первый раз показывают коэффициент сниженный - 1,3... Мы надеемся, что это результат тех эффективных мер, которые проводятся нашими китайскими коллегами", - сказала Попова журналистам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.