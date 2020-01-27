Роспотребнадзор отметил снижение темпа заболеваемости коронавирусом

"По официальной регистрации 2840 случаев и 80 человек погибших, я бы хотела обратить внимание, что в течение недели ежедневный прирост составлял коэффициент 1,5, сегодняшние цифры первый раз показывают коэффициент сниженный - 1,3... Мы надеемся, что это результат тех эффективных мер, которые проводятся нашими китайскими коллегами", - сказала Попова журналистам.