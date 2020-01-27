Китай приостановил отправку туристов за рубеж из-за коронавируса

Пассажиры прибывают в Международный аэропорт Лос-Анджелеса из Шанхая

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Власти Власти Китая с сегодняшнего дня приостанавливают отправку за рубеж организованных групп туристов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что это делается для предотвращения распространения коронавируса.

"С воскресенья, 26 января, авиабилеты через турагентства не продавались, бронирование гостиниц было остановлено. Внутри Китая похожие меры введены с 24 января", — говорится в сообщении.

Ведомство также рекомендовало российским туристам отказаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при продаже путевки туроператор обязан проинформировать клиента об опасностях, с которыми турист может столкнуться в путешествии, о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах, а также о порядке получения экстренной помощи.

Глава ведомства Анна Попова на брифинге сообщила, что прирост заболеваемости коронавирусом в мире начал снижаться.

"По официальной регистрации, 2840 случаев и 80 человек погибших, я бы хотела обратить внимание, что в течение недели ежедневный прирост составлял коэффициент 1,5, сегодняшние цифры первый раз показывают коэффициент сниженный — 1,3. <…> Мы надеемся, что это результат тех эффективных мер, которые проводятся нашими китайскими коллегами", — сказала Попова журналистам.

Она также выразила надежду на то, что создание вакцины от коронавируса займет меньше времени, чем обычно, но от прогнозов воздержалась.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Накануне ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане. Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.

Число умерших достигло 81 человека, заболевших уже 2783. Вирус распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.