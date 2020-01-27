Посол России в Италии прокомментировал 75-летие освобождения "Аушвица"

РИМ, 27 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Годовщина освобождения концентрационного лагеря Годовщина освобождения концентрационного лагеря Освенцим напоминает о недопустимости повторения преступлений нацизма и важности борьбы против искажений истории, заявил посол России в Италии Сергей Разов

В понедельник в польском Освенциме отметят 75-летие освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" . Ожидается, что на торжественные мероприятия прибудут около 200 бывших узников концлагеря и многочисленные делегации, около 30 из которых будут возглавлять президенты, премьер–министры и монархи.

"Освобождение Красной армией стран Центральной и Восточной Европы предотвратило уничтожение узников других концентрационных лагерей", - говорится в статье Разова, опубликованной в понедельник итальянской газетой la Stampa.

Он рассказал, что в бытность послом России в Польше ему доводилось посещать лагерь Аушвиц-Освенцим. По его словам, "это место производит тяжелое, гнетущее впечатление".

"Достаточно побывать там один раз, чтобы осознать, какие чудовищные дела творили нацисты и через какие муки проходили их узники", - отметил российский посол в Риме.

Разов добавил, что в последнее время все чаще наблюдаются шаги по реабилитации идеологии нацизма, появляются попытки поставить знак равенства между гитлеровской Германией и СССР, возложить на Советский Союз ответственность за развязывание войны". В качестве примера он привел уничтожение памятников воинам Красной армии и марши сторонников нацистов.

"В таких условиях сохранение памяти о прошлом, об ужасающих преступлениях против человечества, совершенных в годы Второй мировой войны, очень важно.… Отмечаемая в эти дни 75-я годовщина освобождения лагеря Аушвиц-Освенцим вновь напоминает о недопустимости повторения преступлений нацизма и важности борьбы против искажений истории. Во имя мирной жизни будущих поколений наша страна будет продолжать работу по укреплению исторической правды, чтя память тех, кто освободил мир от нацизма и спас народы Европы от уничтожения", - заявил Разов.