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Посол России в Италии прокомментировал 75-летие освобождения "Аушвица"
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РИА Новости

Посол России в Италии прокомментировал 75-летие освобождения "Аушвица"

12:13 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывшие узники концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" принимают участие на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря "Освенцим"
Бывшие узники концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау принимают участие на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывшие узники концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" принимают участие на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря "Освенцим". Архивное фото
РИМ, 27 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Годовщина освобождения концентрационного лагеря Освенцим напоминает о недопустимости повторения преступлений нацизма и важности борьбы против искажений истории, заявил посол России в Италии Сергей Разов.
В понедельник в польском Освенциме отметят 75-летие освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Ожидается, что на торжественные мероприятия прибудут около 200 бывших узников концлагеря и многочисленные делегации, около 30 из которых будут возглавлять президенты, премьер–министры и монархи.
"Освобождение Красной армией стран Центральной и Восточной Европы предотвратило уничтожение узников других концентрационных лагерей", - говорится в статье Разова, опубликованной в понедельник итальянской газетой la Stampa.
Он рассказал, что в бытность послом России в Польше ему доводилось посещать лагерь Аушвиц-Освенцим. По его словам, "это место производит тяжелое, гнетущее впечатление".
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"Достаточно побывать там один раз, чтобы осознать, какие чудовищные дела творили нацисты и через какие муки проходили их узники", - отметил российский посол в Риме.
Разов добавил, что в последнее время все чаще наблюдаются шаги по реабилитации идеологии нацизма, появляются попытки поставить знак равенства между гитлеровской Германией и СССР, возложить на Советский Союз ответственность за развязывание войны". В качестве примера он привел уничтожение памятников воинам Красной армии и марши сторонников нацистов.
"В таких условиях сохранение памяти о прошлом, об ужасающих преступлениях против человечества, совершенных в годы Второй мировой войны, очень важно.… Отмечаемая в эти дни 75-я годовщина освобождения лагеря Аушвиц-Освенцим вновь напоминает о недопустимости повторения преступлений нацизма и важности борьбы против искажений истории. Во имя мирной жизни будущих поколений наша страна будет продолжать работу по укреплению исторической правды, чтя память тех, кто освободил мир от нацизма и спас народы Европы от уничтожения", - заявил Разов.
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"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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