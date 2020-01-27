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Сообщение о минировании самолета Хабаровск-Москва оказалось ложным
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РИА Новости

Сообщение о минировании самолета Хабаровск-Москва оказалось ложным

12:04 27.01.2020 (обновлено: 12:16 27.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взрывные устройства на борту самолета "Аэрофлота" рейсом Хабаровск-Москва не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Самолет проверен, взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
Из-за сигнала о "минировании" самолет вскоре после взлета вернулся в аэропорт вылета - в Хабаровск.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Вчера, 10:59
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АэрофлотРоскомнадзорГенеральная прокуратура РФФСБ РФМоскваХабаровскРоссияПроисшествия
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